سجل رجال المرور خلال الأسبوع الماضي 28.891 مخالفة مرورية وأحالوا إلى كراج الحجز 86 مركبة و40 دراجة، كما تم ضبط 30 مركبة و9 أشخاص مطلوبين لجهة الاختصاص، وبحسب بيان صحافي فإن رجال المرور وخلال حملة في مختلف أنحاء البلاد جاءت تحت إشراف وكيل قطاع العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ ضبطوا 9 مطلوبين لجهة الاختصاص، وأوقفوا 105 أحداث لقيادتهم مركبة من دون الحصول على رخصة سوق، حيث جرى تحويلهم الى نيابة الأحداث وأحالوا 74 مخالفا إلى الحجز التحفظي «نظارة المرور» لارتكابهم مخالفات جسيمة، أبرزها الرعونة بالقيادة وتعريض حياة الآخرين للخطر.