يعقوب العوضي



يلعب فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية مع الشرطة القطري في الـ 5.00 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الأندية الخليجية للكرة الطائرة والتي يستضيفها الأهلي البحريني حتى 12 مارس الجاري، وكان القادسية قد خاض مساء امس مواجهته الأولى بالبطولة أمام الأهلي البحريني أحد أبرز المرشحين للقب.



ويعول الجهاز الفني بقيادة المدرب البحريني علي رضا على مجموعة من النجوم من لاعبي الخبرة والشباب ومنهم ناصر دشتي وناصر عبدالصمد، وراشد عنبر وعبدالناصر العنزي إلى جانب المحترفين البحريني محمد يعقوب والبرازيلي ديغالما. ويسعى الملكي إلى الدخول في المنافسة والتأهل من الدور التمهيدي والوصول الى الأدوار النهائية رغم صعوبة المهمة.



وفي السياق ذاته تشهد صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح في ضاحية صباح السالم مواجهة ضمن منافسات الدوري الممتاز حيث يلعب كاظمة مع التضامن في الـ 6.00.