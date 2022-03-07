أسامة المنصور



أكد رئيس مجلس إدارة نادي 965 للمحركات الشيخ محمد خالد الصباح أن رياضة الموتوكروس تحظى باهتمام كبير من قبل إدارة النادي.



وبين الخالد في لقاء خاص مع «الأنباء» انه وعلى ضوء ذلك قام النادي بتنظيم بطولة خاصة بالدراجات النارية «الموتوكروس» على مدار يومين متتاليين والتي تعتبر أول نشاط رياضي للنادي بعد إشهاره، مضيفا أن النادي سيستمر في تنظيم العديد من الفعاليات المعنية برياضة الموتوكروس في المستقبل القريب نظرا لوجود نخبة من نجوم الكويت في هذه الرياضة، وقد حان الوقت لاحتضان تلك الطاقات الشبابية بشكل مدروس للمساهمة في رفع مستواهم الفني.



وأفاد بأن هذا الاهتمام من شأنه أن يطور مستوى الرياضة بشكل عام ورياضة الدراجات النارية بشكل خاص، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال توفير مناخ جيد لاستقطاب أكبر عدد من الشباب الكويتي لهذه الرياضة وغيرها من الرياضات التي تندرج تحت مظلة النادي.



وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي قادر على تفعيل رياضة المحركات بصورة مثالية من خلال التنوع في تنظيم تلك البطولات المعنية برياضة المحركات وفق تلك القوانين والأنظمة المتبعة لدى الاتحادات الدولية المعنية برياضة المحركات، فهذه الرياضة كسائر الرياضات الأخرى تمتلك أيضا جانبا تثقيفيا يجب على من يمارسها أن يدركها.



ومن المقرر أن ينظم النادي الجمعة 11 مارس سباق الـ Roll Race على مضمار سباق السرعة في مدينة الكويت لرياضة المحركات، كما سينظم في 12 الجاري بطولة Super Sport Bike Time Attack ومن المتوقع أن تشهد هاتان البطولتان مشاركة واسعة من نجوم الكويت.



وبين الخالد أن جهود الهيئة العامة للرياضة كانت ومازالت مثمرة من خلال الدعم المميز لفعاليات رياضة المحركات، مضيفا أن إدارة النادي قامت برسم خطة عمل قابلة للتنفيذ وفق الظروف المتاحة، وهي بكل تأكيد مبنية على تقديم الدعم المطلوب للشباب الكويتي سواء كان ماديا أو معنويا، بالإضافة إلى الاهتمام في تنظيم العديد من الفعاليات خلال الموسم الرياضي، ففي حال تطبيق تلك الرؤى فمن المؤكد أن ذلك سينعكس بنتائج إيجابية، ومؤكدا أن أبواب النادي ستظل مفتوحة للجميع، وستسعى إدارة النادي لإيجاد أرضية قائمة على التعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة بما فيها أندية السيارات والدراجات سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي على اعتبار أن المرحلة الحالية تتطلب اهتماما وعملا متواصلا لمستقبل أفضل لرياضة المحركات.



يذكر ان نادي 965 للمحركات دشن موسمه الرياضي من خلال تنظيم بطولة الموتوكروس التي اختتمت مساء السبت الماضي بمشاركة أكثر من 20 متسابقا موزعين على 3 فئات، كما شهدت البطولة أيضا مشاركة خليجية وأوروبية لافتة، وكانت مدينة الكويت لرياضة المحركات قد احتضنت هذه الفعالية وسط حضور جماهيري.



وقد أسفرت النتائج عن تصدر براك الجسمي عن فئة الـ MX1 والتي تعد الفئة الأقوى من حيث الأداء الميكانيكي، وجاء الإماراتي عبدالله النعيمي ثانيا ثم عبدالله الشطي ثالثا، أما فئة الـ MX2 فقد احتل الايطالي ماتشا المركز الأول تلاه الإماراتي عبدالله النعيمي ثم عبدالله الفايز ثالثا، وفيما يخص فئة الـClubMan التي تعتبر فئة المبتدئين فقد ذهب المركز الأول والثاني لمشعل العنزي وحسين بوطاهر من البحرين، أما المركز الثالث فكان من نصيب عبدالرحمن الناصر.



وفي ختام البطولة، قام الشيخ محمد خالد الصباح ونائب رئيس مجلس إدارة نادي 965 للمحركات الشيخ عذبي النايف الصباح بتوزيع الجوائز والدروع على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.