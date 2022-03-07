يحيى حميدان



أكد رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا جاهزية «الأحمر والأسود» لخوض لقاء الغد امام الساحل في الجولة الـ 15 من دوري stc للدرجة الأولى.



وأشار الملا، في حديث خاص مع «الأنباء»، إلى أن هذه المباراة تعتبر نهائية بالنسبة للفريقين المتصدرين برصيد 21 نقطة، ولذلك فإن الجهازين الاداري والفني واللاعبين يدركون أهمية هذه المواجهة إذا ما أردنا تعزيز حظوظنا في الوصول للدوري الممتاز.



وأوضح أن مجلس ادارة نادي خيطان يولي اهتماما كبيرا بالفريق وخصص مكافأة مالية (100 دينار) لكل لاعب عقب كل فوز ابتداء من مباراة الصليبخات الماضية، وذلك لتحفيزهم على تقديم أقصى امكانياتهم.



وبين الملا أن خيطان سيفتقد جهود اللاعب مشعان حمود امام الساحل لحصوله على 3 انذارات، فيما سيكون باقي اللاعبين متاحين للجهاز الفني بقيادة المدرب هاني الصقر.