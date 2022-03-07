نجح فارس نادي الكويت والمنتخب الوطني للفروسية علي جاسم الخرافي في تحقيق لقب الجولة السادسة لأول دوري في تاريخ الفروسية الكويتية، بعدما تمكن من اعتلاء صدارة الشوط الرئيسي (الجائزة الكبرى) على ارتفاع 140 سم في البطولة التي أقيمت يومي الجمعة والسبت في نادي الصيد والفروسية.



ففي الشوط الرئيسي بعد جولة تمايز نجح علي الخرافي من تحقيق المركز الأول في زمن 35.43 متفوقا على الفرسان خالد الخبيزي وأحمد المضاحكة وعبدالله العوضي وعبدالرحمن الفزيع والإيطالي أنطونيو موروزو، وقام بتتويج الأبطال وليد الجاسم المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية وممثل بنك برقان خالد العبيدي.



يذكر أن الجولة الأولى من الدوري فاز بلقبها الفارس أحمد المضاحكة فيما فاز في الجولات الثانية والثالثة والخامسة والسادسة الفارس علي الخرافي وفاز الفارس عبدالله العوضي بالجولة الرابعة.



من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية ورئيس المجموعة الإقليمية الرابعة في الاتحاد الآسيوي للفروسية وليد الجاسم أن المنافسة قوية بين أكثر من فارس للفوز بلقب أول دوري محلي في تاريخ الفروسية الكويتية بقيادة الرياضي المخضرم العم مسعود جوهر حيات.



وبين أن ترتيب الفرسان والفارسات بعد ختام الجولة السادسة وقبل جولتين على ختام البطولة هو تصدر الفارس العالمي نجم نادي الكويت علي جاسم الخرافي الترتيب العام برصيد 120 نقطة تلاه الفرسان عبدالله العوضي (105) وعبدالرحمن الفزيع (81) وأحمد المضاحكة (68) والإيطالي أنطونيو موروزو (58) وعناز العناز (54) ويارا الهنيدي (48) وراكان الحساوي (47) وغازي الجريوي (39) وخالد الخبيزي (39).