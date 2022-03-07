أسفرت نتائج سباق الجولة الثالثة من بطولة الكويت المفتوحة للدراجات المائية للموسم 2022 التي تنظمها لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويت بتفوق إماراتي في فئتين، حيث استطاع المتسابق الإماراتي سلمان العوضي تحقيق كأس المركز الأول في فئة الجالس للمحترفين، فيما جاء ثانيا البطل العالمي الكويتي محمد الباز وثالثا المتسابق الكويتي فهد الريس، كما استطاع الإماراتي سعيد العوضي تحقيق كأس المركز الأول في فئة البراعم، على حساب شقيقه سعود العوضي الذي جاء ثانيا وجاء الكويتي يوسف شبكوه ثالثا، فيما احتكر متسابقو الكويت المراكز الأولى لفئة الجالس للمبتدئين حيث حقق عمر وليد القناعي كأس المركز الأول وجاء ثانيا فيصل بوربيع وثالثا ناصر الرجيب.



وأقيم السباق في المنطقة البحرية الملاصقة للجزيرة الخضراء، وسط أجواء مناسبة وحضور جماهير كبير ومشاركة واسعة وساخنة وروح رياضية عالية بين المتسابقين، فيما قام أمين السر العام في النادي خالد الفودري ورئيس لجنة الدراجات المائية حسين دشتي ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك أحمد الفيلكاوي بتكريم الفائزين في السباق، في الوقت الذي أشار فيه دشتي إلى أن المشاركة الواسعة في السباق والتي وصلت إلى 44 متسابقا من بينهم عدد من الأشقاء الإماراتيين، تؤكد ما حظيت به البطولة من اهتمام كبير من المتسابقين، ومن بينهم عدد من الأبطال المعروفين، ومن عودة ميمونة لمتسابقي الإمارات الشقيقة بعد غياب طويل، ومن المتوقع أن يشهد السباق الختامي للبطولة الذي سيعلن عنه لاحقا مشاركة أوسع، مشيدا بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة، وما أبدته شركة المشروعات السياحية من تعاون كبير في استضافة السباق.