هادي العنزي



حافظ فريق أكاديمية يوفنتوس على صدارة ترتيب دوري الشابات لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره أكاديمية الخليج 3-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب عبدالرحمن البكر مساء أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الـ 6 لأول دوري كويتي على الملاعب العشبية للشابات، ليرفع الفائز رصيده إلى 12 نقطة في قمة الترتيب، فيما بقي «أكاديمية الخليج» بـ 6 نقاط في المركز السادس والأخير.



وفي أولى مباريات الجولة السادسة لدوري الشابات، تمكن فريق نادي التضامن من التغلب على نظيره فريق نادي سلوى الصباح بهدف دون رد، سجلته حصة أحمد من ركلة جزاء احتسبت في الشوط الأول، لتتقدم «شابات الفروانية» إلى المركز الرابع بـ7 نقاط، فيما تراجع فريق شابات سلوى الصباح إلى المركز الخامس بـ 6 نقاط.



وفي أهم مواجهات الجولة، تمكنت شابات نادي فتيات العيون من الانفراد بالمركز الثاني بعدما تغلبن على نظيراتهن في الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي بـ 3 أهداف للاشيء، ليقتربن من صدارة الترتيب بـ 11 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر، فيما بقي «الاتحاد المدرسي» بالمركز الثالث بـ7 نقاط. وجاءت مواجهة الصراع على المركز الثاني بأفضلية لشابات «العيون» على مدار شوطي المباراة، سجلت روان عبدالرزاق أول أهداف فريقها في الشوط الأول، وأكدت نورة السربل، ونورس خالد أفضلية فتيات العيون بهدفين في الشوط الثاني، ليخرجن بفوز مستحق.