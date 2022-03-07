دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إيران إلى تسوية القضايا العالقة بشأن برنامجها النووي بحلول 20 مارس الجاري.



وقال غروسي في تقرير جديد وجهه إلى مجلس محافظي الوكالة امس «مع الاقرار بأن إيران أبلغت الوكالة بأنها لا تعتزم بناء مرفق نووي جديد في المستقبل القريب إلا انني أجدد دعوتها للوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب الترتيبات الفرعية الملحقة باتفاق الضمانات الموقع بين الوكالة وطهران والمتعلقة بثلاثة مواقع وما يتصل بالأسئلة التي طرحتها الوكالة ولم ترد عليها إيران».



وأكد المدير العام للوكالة انه بانتظار تلقي التوضيحات المطلوبة من إيران بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال محادثات جرت في طهران قبل يومين بينه وبين نائب الرئيس الإيراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي.



وأوضح «في غضون أسبوعين من الموعد المحدد لتلقي التوضيحات المكتوبة من هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم الوكالة باستعراض هذه المعلومات وتقييمها وتقديم الأسئلة بشأنها الى الجانب الإيراني»، مشيرا إلى انه سيتم تقديم إفادة بالاستنتاجات النهائية الذي يتم التوصل إليها بحلول موعد انعقاد الاجتماع نصف السنوي لمجلس المحافظين المزمع في شهر يونيو المقبل.



وأوضح ان «طهران لم ترد حتى إعداد هذا التقرير على رسالة الوكالة المؤرخة في 16 نوفمبر 2021 بشأن تعارض بعض الاجراءات الأمنية المتخذة في إيران مع الامتيازات والحصانة المكفولة للوكالة ومفتشيها».



وأكد غروسي انه سيواصل تزويد مجلس محافظي الوكالة وهو أعلى جهاز تنفيذي في الوكالة بعد المؤتمر العام بالتقارير حسب الاقتضاء.