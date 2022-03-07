نقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر لم تسمه قوله امس إن أوكرانيا قريبة من صنع سلاح نووي عبارة عن «قنبلة قذرة» باستخدام البلوتونيوم، لكن المصدر لم يذكر أي أدلة، وذلك وسط احتدام المعارك ضمن الغزو الروسي لأوكرانيا.



ونقلت وكالة «تاس» للأنباء ووكالة الإعلام الروسية ووكالة «إنترفاكس» عن «ممثل هيئة مختصة» في روسيا، قوله إن أوكرانيا تطور أسلحة نووية في محطة تشرنوبل النووية المعطلة والتي أغلقتها السلطات في عام 2000.



في المقابل، قالت الحكومة الأوكرانية إنها ليس لديها خطط للانضمام مجددا إلى النادي النووي، وإنها تخلت عن أسلحتها النووية في عام 1994 بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.



وقبل العملية العسكرية الروسية بوقت قصير، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة أبدى فيها العديد من الشكاوى إن أوكرانيا تستخدم الخبرة السوفييتية في صناعة أسلحة نووية، وإن هذا يرقى إلى الاستعداد لهجوم على روسيا. ولم يذكر أدلة على هذه الشـــكاوى.