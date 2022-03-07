اعتقل أكثر من 2500 شخص في مدن في أنحاء روسيا خلال تظاهرات امس ضد العملية العسكرية التي تنفذها موسكو في أوكرانيا، وفق ما أعلنت مجموعة تعنى برصد الاحتجاجات، وذلك بعد 11 يوم من بدء الغزو. وأفادت مجموعة «أو في دي-انفو» التي تنشط في رصد عمليات الاعتقال التي تطول تظاهرات المعارضة، بأنه تم اعتقال 1103 أشخاص في 50 مدينة روسية. وسجل العدد الأكبر من عمليات الاعتقال في مدينة نوفوسيبيرسك في سيبيريا وفي مدينة يكاترينبرغ في الأورال. واعتقلت شرطة مكافحة الشغب محتجين تجمعوا في ساحات موسكو وسان بطرسبورغ، أكبر مدينتين روسيتين.



وأفادت «ميموريال» أبرز منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان في روسيا، باعتقال أوليغ أورلوف، وهو أحد أبرز نشطائها، في ساحة مانيجنايا بلوشاد في موسكو حيث كان يتظاهر. وكانت الشرطة الروسية قد حذرت الجمعة الماضية من أن أي محاولة لتنظيم تظاهرة غير مرخصة سيتم «قمعها على الفور» وستوجه التهم للمنظمين وللمشاركين فيها. ومع عمليات التوقيف امس، يرتفع العدد الإجمالي للمتظاهرين الذين تم اعتقالهم إلى نحو 10 آلاف منذ 24 فبراير الفائت، عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بدخول أوكرانيا لتنفيذ «عملية عسكرية خاصة». لكن على الرغم من عملية القمع التي تشنها السلطات ضد التظاهرات والمحتجين الذين يواجهون احتمال توجيه تهم لهم، تشهد روسيا احتجاجات بشكل يومي. في الغضون، تظاهر آلاف الأشخاص مجددا في عدة مدن أوروبية احتجاجا على الحرب الروسية وللمطالبة بإحلال السلام في أوكرانيا. وشملت التظاهرات كلا من: ألمانيا وبلجيكا وبريطانيا.