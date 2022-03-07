أخطأ الرئيس الأميركي جو بايدن مرة أخرى عند حديثه عن الحرب في أوكرانيا، وقال خلال مقابلة تلفزيونية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «غزا روسيا»، مشيرا إلى روسيا بدلا من أوكرانيا.



وقال بايدن في مقابلة نشر جزء منها على موقع «يوتيوب» أمس: «ماذا يحدث على المستوى الدولي؟ كما تعلم، قرر بوتين غزو روسيا. كيف وصلنا إلى هنا؟»، مضيفا: «لم يحدث هذا منذ الحرب العالمية الثانية»، حيث أراد بايدن التحدث عن العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، لكنه أخطأ بين روسيا وأوكرانيا.



وكان الرئيس الأميركي قد أخطأ مرارا وتكرارا في خطاباته، حيث دعا، في وقت سابق، خلال كلمة ألقاها أمام مجلسي النواب والشيوخ، سكان أوكرانيا بالإيرانيين. كما أنه أخطأ خلال مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأميركية حيث خلط بين أوكرانيا وأفغانستان والعراق. وفي العام الماضي أخطأ بايدن في الاسم الأخير لبوتين.