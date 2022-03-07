استشهد شاب فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من باب (حطة) أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.



وقالت محافظة القدس في بيان صحافي ان الشهيد الذي أطلق الاحتلال النار عليه هو سامر القواسمي، مبينة ان قوات الاحتلال احتجزت الجثمان. وذكر شهود عيان ان قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب في البلدة القديمة من القدس بزعم تنفيذه عملية طعن بآلة حادة أدت الى إصابة اثنين من شرطة الاحتلال بجروح طفيفة. وأضافوا ان قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية الى البلدة القديمة ودققت في بطاقات المواطنين اثناء خروجهم من المسجد الأقصى. من جانب اخر، أصيب عدد من الفلسطينيين، فيما جرى اعتقال 6 آخرين لدى مداهمة الجيش الإسرائيلي مناطق متفرقة من الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية. وقالت المصادر لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية إن عشرات الشبان الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات وقعت في مخيم «العروب» للاجئين الفلسطينيين شمال الخليل.



وأوضحت المصادر أن المواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للمخيم، الذي يقطنه قرابة 10 آلاف نسمة، وأطلق على إثر ذلك قنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق.