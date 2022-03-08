أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال طائرة تحمل 30 طنا من الإمدادات الطبية والإغاثية العاجلة إلى أوكرانيا، وذلك في إطار تقديم الدعم العاجل لإغاثة المدنيين المتضررين، استجابة للمناشدة الإنسانية الدولية لدعم النازحين في أوكرانيا واللاجئين في دول الجوار.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان امس أن الطائرة هبطت في مدينة لوبلن في پولندا، مؤكدة أنه تم تسليم الإمدادات الطبية والإغاثية إلى السلطات الأوكرانية في پولندا، ليتم تحريكها إلى داخل أوكرانيا.



وقال سفير الإمارات لدى أوكرانيا سالم أحمد سالم الكعبي: «يأتي إرسال طائرة الإمدادات الطبية والإغاثية في إطار حرص الدولة على ضمان توفير المتطلبات الإنسانية الضرورية في حالات النزاع للمدنيين، خاصة من النساء والأطفال بما يكفل توفير الاحتياجات الضرورية في مثل هذه الظروف الراهنة وما نتج عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية». يذكر أن دولة الإمارات أعلنت عن تبرع بقيمة 18.36 مليون درهم استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز الدولة على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.