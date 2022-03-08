كشف رئيس المجلس الدستوري في فرنسا لوران فابيوس، عن القائمة الرسمية للمرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وتضم القائمة الرسمية 12 مرشحا (8 رجال و4 نساء)، وهم: ناتالي أرتو عن «حركة نضال العمال»، ونيكولا دوبون إينيان رئيس حزب «انهضي فرنسا»، وآن هيدالجو عن (الحزب الاشتراكي)، ويانيك جادو عن حزب (أوروبا البيئة والخضر)، ومارلين لوبان عن حزب (التجمع الوطني) التي تتزعم تيار اليمين المتطرف، والرئيس الحالي إيمانويل ماكرون عن حزب (الجمهورية إلى الأمام) وجان لوك ميلنشون (حزب فرنسا الأبية) وفاليري بيكريس (حزب الجمهوريين) وفابيان روسيل (الحزب الشيوعي الفرنسي) وإيريك زمور (حزب الاسترداد) وفيليب بوتو (الحزب المناهض للرأسمالية) وجان لاسال (حزب لنقاوم).



وستنطلق الحملة الرسمية للانتخابات الرئاسية في 28 الجاري، حيث يطبق مبدأ المساواة في الأوقات المخصصة للمرشحين على وسائل الإعلام بشكل صارم.



وسيحصل المرشحون على دعم مالي لحملاتهم الانتخابية بقيمة 200 ألف يورو.



ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 10 أبريل المقبل، بينما تجرى الجولة الثانية في 24 من الشهر نفسه.