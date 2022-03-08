أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، عن موافقتها على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض «ثاد» وتصنيع حاويات الصواريخ محليا بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) امس عن نائب المحافظ لقطاع الصناعة بالهيئة قاسم الميمني التأكيد على أن المشروعين يأتيان ضمن مساعي الهيئة نحو التركيز على تحقيق الأولويات الوطنية في هذا القطاع من خلال مواصلة مسيرة توطين الصناعات العسكرية والدفاعية المحلية في المملكة بالتعاون مع شركائها الدوليين.



وقال ان من شأن هذا المشروع دعم الاستثمار في بناء القدرات الصناعية المحلية من خلال تمكين الجهات الجديدة والمتنامية في مجال التصنيع والتكامل مع جهود الشركات الوطنية الكبيرة في تعزيز مكانتها العالمية.



وأضاف ان توطين صناعة هذه المنظومة يأتي تأكيدا على عزم الهيئة المضي قدما نحو تحقيق هدفها الإستراتيجي الأول والمتمثل في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بالإضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن جوزيف رانك، ان الشركة تعمل مع شركائها في المملكة ضمن عدة برامج لبناء القدرات وذلك بهدف أن نكون جزءا ضمن المنظومة التي تقودها الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على صعيد تحقيق الأهداف التنموية للمملكة في القطاع.



وتقيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية حاليا معرض الدفاع العالمي في الفترة من السادس حتى التاسع من مارس الجاري بمشاركة دولية واسعة.