استقبل أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة أمس، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية والوفد المرافق بمناسبة زيارته لقطر.



وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن الجانبين بحثا العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها.



ونقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الى أمير قطر، وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري المزيد من التقدم والرخاء.



من جهته، حمل أمير قطر الأمير خالد بن سلمان تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وإلى الأمير محمد بن سلمان وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق دوام الرفعة والنماء.



كما استقبل أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة امس، مستشار النمسا كارل نيهامر، حيث بحثا آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة «قنا» في بيان أن أمير قطر التقى المستشار النمساوي والوفد المرافق وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها لاسيما مجالات التعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية.



يذكر أن مستشار النمسا قام بجولة خليجية استهلها بدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر أمس، حيث بحث خلالها التعاون الثنائي بين بلاده والبلدين الخليجيين في مجالات الطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا.