امتنعت روسيا عن المثول في الجلسة الافتتاحية لمحكمة العدل الدولية امس في قضية أقامتها أوكرانيا التي تطالب أعلى محكمة في الأمم المتحدة بإصدار أمر لموسكو لوقف غزوها. وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوهيو «إن المحكمة تأسف لعدم مثول جمهورية روسيا الاتحادية في هذا الإجراء الشفوي». من جانبه، قال ألكسندر شولغين السفير الروسي لدى هولندا، حيث يقع مقر المحكمة، إن الحكومة الروسية لم تكن تنوي المشاركة في هذا الإجراء الشفوي. وقدمت كييف طلبا منذ أكثر من أسبوع أمام محكمة العدل الدولية، بعد أيام قليلة من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا. وتطلب أوكرانيا من أعلى محكمة في الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لتطلب من روسيا وقف غزوها لأوكرانيا، في انتظار حكم كامل قد يستغرق سنوات. وتسعى أوكرانيا لإصدار أمر طارئ من المحكمة الدولية لوقف الأعمال القتالية دافعة بأن موسكو طبقت على نحو خاطئ قانون الإبادة الجماعية في تبرير غزوها.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تنفذ «عملية عسكرية خاصة» مطلوبة «لحماية من تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية»، في إشارة لمن لغتهم الأم أو لغتهم الوحيدة هي الروسية في شرق أوكرانيا. وتتركز القضية حول تفسير معاهدة موقعة عام 1948 تتعلق بمنع الإبادة الجماعية. وروسيا وأوكرانيا من الدول الموقعة على تلك المعاهدة والتي تسمي محكمة العدل الدولية على أنها جهة فض النزاعات بين الدول الموقعة.