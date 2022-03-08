تعتزم المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات تنظيم المؤتمر الـ34 الافتراضي بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت عنوان «الإجراءات الحكومية في الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة: تحليل الواقع ورؤية مستقبلية» اليوم وعلى مدى يومين في تمام الساعة 7 مساء على تطبيق زووم بمشاركة عدد من القياديين والقيادات في المنطقة الخليجية والعربية.



وأعلنت رئيسة المنظمة ابتسام القعود ان المؤتمر سيتناول عددا من المحاور منها:



1 ـ الحماية الاجتماعية والقانونية للمرأة.



2 ـ مكانة المرأة في الأديان السماوية وموقفها من العنف ضد المرأة.



3 ـ دور مؤسسات المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد المرأة.



4 ـ تجارب عالمية وعربية في مواجهة حالات العنف ضد المرأة.



5 ـ التشريعات ‏والسياسات الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة.



6 ـ انواع العنف، تقييم السياسات العامة للدول في مواجهة أشكال العنف.



7 ـ التدخل المهني لحماية المرأة.



8 ـ أطر عامة لصياغة اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة.



واضافت القعود ان جلسة 8 الجاري ستترأسها د. هند المفتاح عضو مجلس الشورى في قطر وجلسة يوم 9 مارس ستترأسها د. سلوى الجسار عضو مجلس الامة السابق



وأكدت ان المنظمة تحرص في تواجدها بصفة مستمرة على مواكبة الاحداث اقليميا وعربيا في متابعة اوضاع النساء في المنطقة بهدف تحقيق رؤية المنظمة في تقديم انواع الدعم من كل الجهات.



بدورها، قالت مستشارة المنظمة د. سلوى الجسار ان برامج ومبادرات المنظمة لم تتوقف خلال جائحة كورونا بل توسعت في إطلاق العديد من تنظيم ورش العمل واللقاءات والدورات التدريبية الى جانب مؤتمراتها شهريا.



وأكدت أن دعم قضايا المرأة والاسرة والطفل يجب ان تكون من أهم اولويات برامج عمل الحكومات والبرلمانات وما تواجهه النساء في المنطقة العربية من تحديات يجب النظر لها باختلاف طبيعة كل دولة ومكوناتها.



واشارت الى ان هناك مطالب موحدة ومطالب اخرى تسلط الضوء على الاحتياجات الاساسية الانسانية منها والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي مازالت تشكل هاجسا خطيرا خاصة في مناطق النزاع والحروب والتي للاسف لاتزال تحتاج الى تقديم الدعم الكامل لحماية إنسانية المرأة والطفولة.