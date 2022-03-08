الترقية ليست نجوماً تزين الأكتاف وإنما ثقة منحتها القيادة ومسؤولية يجب حملها بكل تفانٍ وإخلاص

بذل المزيد من الجهد والعمل بإخلاص لرفعة الكويت والحرس الوطني وأداء الواجب بكفاءة واقتدار



برعاية وحضور نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، وحضور وكيل الحرس الفريق الركن م.هاشم الرفاعي وكبار القادة والضباط، احتفل الحرس الوطني بتكريم عدد من القادة بمناسبة صدور المرسوم الأميري بترقيتهم إلى رتبة عميد، وتأدية 14 ضابطا من كلية أحمد بن محمد العسكرية ضمن الدفعة السابعة عشرة في دولة قطر الشقيقة، و10 ضباط من خريجي كلية علي الصباح العسكرية ضمن الدفعة الثامنة والأربعين القسم.



وهنأ النواف القادة المترقين على ثقة القيادة السياسية بهم، ممثلة في صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد ونقل إليهم تحيات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، مؤكدا على ان الترقية دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل بإخلاص من أجل رفعة الكويت والحرس الوطني، والرتبة تكليف قبل أن تكون تشريفا وليست نجوما تزين الأكتاف، بل هي ثقة منحتها القيادة ومسؤولية وجب حملها بكل تفان وإخلاص.



وخاطب القادة المترقين قائلا: أوصيكم بمواصلة العمل المثمر لاستمرار تميز الحرس الوطني من خلال تطبيق مبادئ العمل والمساواة والتعامل الراقي فيما بينكم، وصولا لتحقيق التميز لهذه المؤسسة، لنؤدي واجبنا بكل كفاءة واقتدار جنبا الى جنب مع الجهات العسكرية والأمنية في وطننا العزيز.



كما هنأ الضباط الجدد، موضحا أن قيادة الحرس الوطني حريصة على الالتقاء بالخريجين لتبارك انضمامهم الى صفوف الحرس الوطني وترسخ فيهم ما يجب أن يكون عليه العسكريون لاسيما منتسبو الحرس الوطني، وبخاصة ترسيخ عقيدة الدفاع عن الوطن وأراضيه وتحقيق الأمن والأمان لمواطنيه، متقدما بالشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل الضباط والمعلمين وضباط الصف والأفراد في مديرية التدريب، مثمنا الجهود الحثيثة التي تبذل من أجل تهيئة وتأسيس الضباط علميا وعسكريا، داعيا الله تعالى أن تظل الكويت واحة أمن وأمان وأن يمن عليها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.



من جهته، هنأ وكيل الحرس الوطني القادة المترقين والضباط الخريجين، داعيا إلى ضرورة العمل بجد وإخلاص وتفان للنهوض بالحرس الوطني لمواصلة دوره في المنظومة الأمنية إلى جانب الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام، والعمل على اكتساب الخبرة ممن سبقوهم في الخدمة العسكرية وأن يكونوا صورة مشرفة للحرس الوطني.