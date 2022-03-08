انطلقت فعاليات تمرين «حسم العقبان 2022» في قاعدة «فورت كارسن» بولاية كولورادو الأميركية، بقيادة وتنفيذ الجيش الكويتي، حيث سيشارك في فعاليات وأحداث التمرين الذي يستمر 14 يوما، قيادات وضباط من مختلف قطاعات الجيش والحرس الوطني وعدد من ضباط القوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى الجانب الأميركي وبعض المؤسسات المدنية والأمنية من الدول الصديقة.



وقال قائد قوة الواجب المشتركة للتمرين العميد الركن مبارك الزعبي انه يهدف إلى تعزيز وتبادل الخبرات في كيفية إدارة الأزمات والكوارث ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتوحيد الإجراءات في مجال التخطيط والتنفيذ للوحدات المشاركة على جميع المستويات في بيئة العمليات العسكرية غير التقليدية والتي أصبحت معقدة ومتغيرة باستمرار وصولا الى التوافق والتكامل العملياتي بين الدول المشاركة، بالإضافة إلى تطوير التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات والادارات الحكومية في إدارة الأزمات وتأصيل دورها في دعم العمليات العسكرية والأمنية، ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة وردع التحديات والتهديدات على المستوى المحلي والاقليمي وتعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الشقيقة والصديقة.



وبين العميد الركن مبارك الزعبي أن قيادة وتنفيذ التمرين سيتم من خلال مراكز قيادة رئيسية يديرها ضباط من الجيش الكويتي بالتعاون مع المشاركين من الحرس الوطني، وتم الإعداد للتمرين في الكويت وسينفذ في الولايات المتحدة على عدة مراحل، وهي إجراءات التخطيط العملياتي وتمرين مراكز القيادات وإدارة الأزمات، ويعد التمرين النسخة الـ 15 من سلسلة تمارين حسم العقبان والتي بدأت عام 1999 في مملكة البحرين.