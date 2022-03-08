أوصت ورشة إعداد الكوادر الاعلامية في مجال العمل الاغاثي والانساني عقب اختتام اعمالها في جمعية الهلال الاحمر الكويتي بإنشاء مركز للرصد الاعلامي الانساني لجمع وتحليل البيانات الاعلامية في المجال الانساني.



وقال مدير العلاقات العامة والاعلام في جمعية الهلال الاحمر خالد الزيد في تصريح لـ«كونا» بعد اختتام الورشة التي استمرت يومين انها اوصت بإنشاء فريق اعلامي خليجي للمتابعة والنشر المشترك لأنشطة الجمعيات الخليجية في المجال الانساني.

واضاف ان الورشة اوصت ايضا بعقد ورش عمل مشتركة بين اعلاميي الجمعيات الوطنية واعلاميي المؤسسات الصحافية الأخرى.

وأعرب عن شكره لمشاركة هيئات وجمعيات الهلال الاحمر بدول مجلس التعاون واللجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر والمنظمة العربية للهلال الاحمر والصليب الاحمر ومكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.