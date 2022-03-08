سمو الشيخ صباح الخالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء بحضور د.محمد الفارس والشيخ د.أحمد ناصر المحمد

الحكومة تتعهد بعدم إحداث أي نقص في السلع الغذائية والدوائية

عدم تكديس السلع يدعم انخفاض الأسعار

التبرع ب 5 ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان ومليوني دولار للاجئين الأوكرانيين

الحكومة تثمن وعي الناس و مستعدة لجلسة اليوم وتؤازر وزير الأشغال

المستلزمات الغدائية والأدوية متوافرة وبكميات كبيرة جدا تنفيذا لنهج حكومي مبرمج منذ زمن طويل

خطط طوارئ لإجلاء المواطنين من أوروبا في حال توسع الحرب

انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة

الموافقة علي مقترح " السكنية " بتسمية المدن والضواحي والمناطق السكنية

المجلس اطلع علي تقريرين حول " التخصيص " وأدان تفجير مسجد في "بيشاور

مريم بندق

عقد مجلس الوزراء جلسة اعتيادية أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، حيث نظر في التوصيات التي طرحت في الجلسة البرلمانية الخاصة السرية التي عقدت أمس حول تداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، ورحبت الحكومة على لسان رئيسها سمو الشيخ صباح الخالد في بداية الجلسة وقبل ان تتحول إلى سرية بالاستماع إلى كل مقترحات النواب إلى جانب إطلاع النواب على كل الاحتمالات المتوقعة لتداعيات المواجهة العسكرية بين البلدين والتي مازالت مستمرة حتى الآن.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه تم تفعيل خطط الطوارئ، وان المجلس شدد على عدم تحميل المواطنين نتائج أعباء التداعيات الطارئة، لافتة إلى ان توصيات الجلسة البرلمانية الخاصة السرية محل اهتمام وبحث كبيرين لتأخذ دورها في التطبيق والحكومة تمد يد التعاون لتحقيق رغبة صاحب السمو في التهدئة والتركيز على البناء وتلبية مطالب المواطنين، مشددة على ان المستلزمات الغذائية والأدوية متوافرة وبكميات كبيرة جدا تنفيذا لنهج حكومي مبرمج منذ زمن طويل «فقد مرت الحكومة بتجارب عديدة وقد أثمرت خبرات تراكمية في التعاقد المبكر على توفير السلع الغذائية والدوائية ولمدد زمنية طويلة».

وذكرت ان الحكومة تثمن وعي الناس في عدم تكديس السلع والذي وصفته بأنه محل تقدير متعهدة بأنها ستقوم بدورها على أكمل وجه من اجل استمرار توفير كل احتياجات الناس وعدم إحداث أي نقص.

ولفتت المصادر إلى استعداد الحكومة للجلسة البرلمانية المقررة اليوم والمدرج على جدولها استجواب وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، مشيرة إلى الاطمئنان لاستعداد الوزير للمناقشة اليوم.

وبينت ان هناك إجراءات لتنفيذ خطط طوارئ لإجلاء المواطنين من أوروبا في حال توسع الحرب.

مجلس الوزراء يعقد جلسة اليوم للنظر في توصيات "البرلمانية السرية " حول تداعيات التطورات العالمية الطارئة

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء" إن مجلس الوزراء يعقد جلسة اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد للنظر في التوصيات المطروحة في الجلسة البرلمانية الخاصة السرية التي عقدت اليوم حول تداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا ، حيث رحبت الحكومة على لسان رئيسها سمو الشيخ صباح الخالد في بداية الجلسة وقبل ان تتحول إلى سرية بالاستماع إلى كل مقترحات النواب إلى جانب إطلاع النواب علي كل الاحتمالات المتوقعة لتداعيات المواجهة العسكرية بين البلدية والتي مازالت مستمرة حتى الآن.

ولفتت المصادر إلى ان مجلس الوزراء عقد أكثر من جلسة استثنائية منذ اندلاع المواجهة العسكرية منهم جلسة عقدت أمس الأحد.

انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الصحة بالنيابة حول آخر مستجدات الوضع الصحي في دولة الكويت، والذي يشهد من واقع الإحصاءات إنخفاضاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة ولله الحمد.

مجلس الوزراء اطلع على تقريرين حول " التخصيص "



أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصيتي لجنة الشئون الاقتصادية بشأن التقريرين نصف السنويين عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص من يوليو 2021، ويناير 2022.

مجلس الوزراء يدين تفجير مسجد في "بيشاور"

أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة (بيشاور) شمال غرب باكستان، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، مؤكداً موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية والتي تتنافى مع كل الأديان والقيم والأعراف الإنسانية.



الخالد يتسلم رسالة خطية من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي









استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر السيف أمس سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الكويت د.مطر حامد النيادي، حيث سلم سموه رسالة خطية من أخيه نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



موافقة مبدئية على مقترح «السكنية» لتسميات 11 مدينة وضاحية



ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن تسمية المدن والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على المقترح المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن تسمية عدد من المدن والضواحي والمناطق السكنية، وفيما يلي الأسماء الحالية متبوعة بالأسماء المقترحة:



1 ـ مدينة جنوب سعد العبدالله ـ مدينة نواف الأحمد.



2 ـ مدينة جنوب صباح الأحمد ـ مدينة الاستقلال.



3 ـ مدينة نواف الأحمد ـ البوادي.



4 ـ ضاحية خيطان الجنوبي (ق 1 و2) خيطان الجديدة ـ التحرير.



5 ـ ضاحية شمال غرب الصليبخات ـ البوم.



6 ـ ضاحية شرق صباح الأحمد ـ الخزامى.



7 ـ ضاحية غرب عبدالله المبارك ـ المجد.



8 ـ مشروع المساكن الميسرة (المساكن منخفضة التكاليف N5) ـ الليوان.



9 ـ ضاحية شرق تيماء ـ الدانة.



10 ـ ضاحية جنوب عبدالله المبارك ـ السور.



11- ضاحية جنوب القيروان ـ النوير.



وقرر المجلس إحالة الموضوع إلى بلدية الكويت لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.





وفيما يلي بيان مجلس الوزراء :

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد عصر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:



بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وفي ضوء التداعيات الإنسانية وزيادة تدفق اللاجئين من كل من أفغانستان وأوكرانيا، وتنفيذا للتوجيهات السامية، فقد قرر مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم (أمس) الموافقة على التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار لتقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، ومليوني دولار لتقديم مساعدات إنسانية للاجئين الأوكرانيين، وذلك عن طريق الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.



ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن نتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له للبلاد مؤخرا، وفحوى المحادثات التي أجراها مع صاحب السمو وسمو ولي العهد والتي تناولت الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها في كل المجالات والميادين، إلى جانب استعراض آخر التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة والوفد المرافق له للبلاد مؤخرا، وفحوى المحادثات التي أجراها مع صاحب السمو وسمو ولي العهد والتي تناولت الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كل المجالات والميادين، إلى جانب بحث آخر التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة د.محمد الفارس لمجلس الوزراء بشأن نتائج مشاركته في أعمال الدورة الـ 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي عقدت في قرطاج بالجمهورية التونسية الشقيقة، والتي تمت خلالها مناقشة وإقرار عدد من المواضيع التي تهدف إلى تعزيز العمل العربي الأمني المشترك ومنها اعتماد خطط للسنوات الثلاث المقبلة الخاصة بالاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والاستراتيجية للحماية المدنية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والطلب من الأمانة العامة تشكيل لجنتين مفتوحتي العضوية لبحث وضع تصور لعمل المجلس في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وفي مجال حقوق الإنسان.



ثم أحاط وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد المجلس علما بنتائج مشاركته في أعمال الدورة الـ 26 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسل مؤخرا، والتي تم خلالها استعراض أواصر العلاقات الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون بالاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وبحث سبل تنمية وتطوير التعاون والشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وأطر الارتقاء بها ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل استئناف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لما تمثله من أهمية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وبحث مجالات العمل المشترك في إطار التعليم والصحة ومكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وتطوير الطاقات المتجددة والأمن السيبراني، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب، والتأكيد على حفظ الأمن والسلم واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتنسيق المواقف لخدمة الصالح العام.



كما أحاط المجلس علما بفحوى لقائه على هامش أعمال الدورة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بمملكة بلجيكا صوفي ويلمز، والذي تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتميزة والوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيه الصديقين، ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الصحة بالنيابة فهد الشريعان حول آخر مستجدات الوضع الصحي في الكويت، والذي يشهد من واقع الإحصاءات انخفاضا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة ولله الحمد.



من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة بشأن التقرير المقدم من الفريق المنبثق عن لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة بشأن متابعة مبادرات الجهات الحكومية المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة والإجراءات المتخذة من قبل الجهات الحكومية بهذا الشأن.



كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة بشأن التقرير المقدم من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وبالإجراءات التي اتخذها فريق العمل المشكل لإعداد رؤية مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية بشأن تنويع مخرجات التعليم بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى اللجنة التعليمية والصحية والشباب لدراسته من جميع جوانبه ووضع رؤية مستقبلية بهدف التغلب على التحديات التي تواجه مخرجات التعليم في سوق العمل الكويتي، وموافاة مجلس الوزراء بما تنتهي إليه الدراسة وذلك خلال شهر من تاريخه.



ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصيتي لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقريرين نصف السنويين عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص من يوليو 2021، ويناير 2022.



كما تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن تقرير متابعة الخطة السنوية 2021 /2022 للربع الثالث للفترة من 1/٤ الى 31 /12 /2021، وقرر مجلس الوزراء تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الداخلية بالوكالة بإحالة التقرير إلى مجلس الأمة.



هذا، وقد أبّن مجلس الوزراء عضو مجلس الأمة السابق المرحوم د.أحمد محمد الخطيب الذي وافاه الأجل المحتوم يوم أمس الأول الأحد، والمجلس إذ يستذكر بكل تقدير جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز في الحياة السياسية وعلى مختلف الأصعدة لخدمة قضايا وطنه، حيث كان رمزا ونموذجا للنائب المثالي المتحلي بالشجاعة والعلم والخبرة والمساهم في ترسيخ الديموقراطية الكويتية، ليتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.



ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، مؤكدا موقف الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإجرامية والتي تتنافى مع كل الأديان والقيم والأعراف الإنسانية، سائلا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.