عقدت شركة المجموعة البترولية المستقلة اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السنوي الخامس والأربعين، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، في مقر الشركة الكائن بالجابرية، بنسبة حضور بلغت 90.751% من إجمالي الأسهم القائمة من رأس المال المصدر والمدفوع البالغة 180.787.500 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة.



ترأس جلسة الاجتماع عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وليد حديد، وهو المفوض بذلك من قبل مجلس إدارة الشركة، وبحضور عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمالية عبدالله الكندري، كما حضر الاجتماع كل من ممثل الشركة الكويتية للمقاصة خالد العمري، ومراقب الحسابات نايف مساعد بزيع الياسين عن «مكتب البزيع وشركاهم».



وقد تم إخطار وإحاطة وزارة التجارة والصناعة (إدارة الشركات المساهمة) بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية، وبعد الإعلان عن توافر النصــاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، افتتح وليد حديد جلسة الاجتماع مرحبا بالحضور، ثم باشر بعــــدها استعراض ومناقشة البـــنود المدرجة على جدول الأعمال. وقد تمت الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، كما تمت المصادقة على تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وإدارة المخاطر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وكذلك المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.



وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير التعاملات مع الاطراف ذات الصلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 وتم التصديق عليه بالإجماع، كما تمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة في الدخول في تعاملات مع الاطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وحتى تاريخ عقد الجمعية العامة للشركة للنظر في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.



وأفاد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (رئيس الجمعية) بعدم وجود أي مخالفات رصدتها وأوقعت بشأنها جزاءات على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، كما تمت الموافقة بالإجماع على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 80 ألف دينار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.



وتمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإجماع بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (أي بواقع 30 فلسا لكل سهم)، وبمبلغ إجمالي وقدره 5.42 ملايين دينار، عن الأسهم القائمة (من دون أسهم الخزينة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.



وتستحق هذه الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق والمحدد له بتاريخ 22/3/2022، على أن يتم توزيع هذه الأرباح بتاريخ 27/3/2022، مع تفويض مجلس الإدارة في تغيير تلك التواريخ إذا لزم ذلك.



وتمت الموافقة بالإجماع على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.



ووافق الحضور بالإجماع على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، وأيضا تمت الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين مراقب الحسابات نايف مساعد بزيع الياسين عن «مكتب البزيع وشركاهم» من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.



وأخيرا، تمت الموافقة بالإجماع على انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الإدارة عن الدورة الجديدة (2022-2024) اعتبارا من تاريخه ولمدة ثلاث سنوات قادمة، وهم كالتالي:



1 ـ علي محمد الرضوان.



2 ـ غازي فهد النفيسي.



3 ـ وليد جابر حديد.



4 ـ عبدالله عقيل زمان.



5 ـ عبدالله إبراهيم الكندري.



6 ـ محمد عبدالحميد قاسم.



7 ـ سمير صبري شماس.



8 ـ عبدالعزيز سلطان العيسى.



9 ـ إبراهيم يوسف الغانم.



10 ـ حمد سليمان الدلالي.. ممثلا عن الشركة الأهلية للتأمين (بالتعيين).