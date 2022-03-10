1.3 مليار دينار حصة الكويت من أرباح مشاريع «إيكويت» منذ عام 1995 بالشراكة مع «داو»

637 مليون دينار حصة «الكيماويات» من المشاركة مع شركة «ام أي جلوبل» حتى عام 2015

أحمد مغربي



كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء» أن الكويت حققت أرباحا بلغت قيمتها 2.29 مليار دينار من 5 مشاركات في مشاريع خارجية للبتروكيماويات، وذلك عبر شركة صناعة الكيماويات البترولية منذ عام 1979 وحتى الآن، وهو ما يثبت جدوى استثمارات البتروكيماويات خارج الكويت وتحقيقها عائد سنوي على الاستثمار بلغ 73% كمتوسط آخر 20 سنة.



وفي تفاصيل البيانات، فإن أكبر حصة للأرباح حتى تاريخه جاء من مشروع شركة «إيكويت» في الكويت وكندا وإيطاليا بقيمة بلغت 1.32 مليار دينار، وهو مشروع تم إنشاؤه في عام 1995 وبلغت كلفة مشاركة الكويت في المشروع 91.1 مليون دينار مع الشريك العالمي شركة داو كيميكال الأميركية، ليبلغ بذلك النسبة التقريبية للعائد السنوي على الاستثمار 73% وعدد مرات استرداد رأس المال حتى تاريخه 14.6 مرة.



وأظهرت البيانات أن مشاركة الكويت مع شركة داو «كيميكال» في مشروع «ام أي جلوبل» في كندا وإيطاليا حقق أرباح للكويت بلغت قيمتها 637 مليون دينار، وبلغ عدد مرات استرداد رأس المال 3.2 مرات، فيما بلغت النسبة التقريبية للعائد السنوي على الاستثمار كمتوسط خلال آخر 20 سنة ما نسبته 27%.



وبلغت كلفة مشاركة شركة صناعة الكيماويات البترولية في المشروع ما قيمته 198.5 مليون دينار في عام 2004، وتم التخارج من المشروع في عام 2015، حيث تم استحواذ شركة «ايكويت» على شركة «ام أي جلوبل» وذلك ضمن خطط إعادة هيكلة الاستثمارات.



وتعتبر مشاركة «صناعة الكيماويات» في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في مملكة البحرين وعبر كل من الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة سابك السعودية من أقدم المشاركات العالمية الخارجية للكويت في قطاع البتروكيماويات، حيث تمت المشاركة في عام 1979 وبلغت كلفة المشاركة 15.2 مليون دينار، وكشفت البيانات أن إجمالي حصة الكويت من الأرباح في تلك المشاركة ما قيمته 264 مليون دينار ليبلغ عدد مرات استرداد رأس المال حتى تاريخه 17.4 مرة والنسبة التقريبية للعائد السنوي على الاستثمار بلغ 71%.



أما مشاركة شركة صناعة الكيماويات البترولية في شركة SK الكورية الجنوبية في عام 2016 حققت أرباح بلغت 22 مليون دينار ليبلغ عدد مرات استرداد رأس المال حتى تاريخه 0.7 مرة، ونحو 12% النسبة التقريبية للعائد السنوي على الاستثمار، علما بأن كلفة مشاركة الكويت في المشروع 30.3 مليون دينار.



وأخيراً مشاركة الشركة في شركة «اس كي سي» والبالغ قيمة مشاركة الكويت بنحو 141.5 مليون دينار، وبدأت المشاركة في 2020، وبلغ إجمالي حصة الشركة من الأرباح 38 مليون دينار حتى تاريخه، ليصل عدد مرات استرداد رأس المال حتى تاريخه 0.3% والنسبة التقريبية للعائد على الاستثمار 13%.



وذكرت أن شركة صناعة الكيماويات البترولية تتميز بدقة اختيار استثماراتها سواء المحلية أو العالمية، إذ حققت استثماراتها عوائد كبيرة من خلال هذه المشاركات بمتوسط عائد على الاستثمار يتجاوز 600%، ما يدل على حرصها في اختيار الفرص ذات المردود العالي ماليا وفنيا، وبما ينعكس إيجابا على ربحية الشركة ومؤسسة البترول الكويتية خصوصا واقتصاد الدولة على وجه العموم.



تجدر الإشارة الى أن شركة صناعة الكيماويات البترولية تنتج أكثر من 13 منتج ويبلغ عدد موظفي الشركة 500 موظف وتبلغ معدلات التكويت 92.8%، فيما لدى الشركة 9 شراكات استراتيجية محلية وعالمية، ويبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 9 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ رأس المال 600 مليون دينار.



وتعتبر شركة صناعة الكيماويات البترولية، احدى الشركات العملاقة في صناعة البتروكيماويات في الكويت والمنطقة والعالم ولها دور ريادي ومتميز في قطاع النفط من حيث قيادة التنوع الاقتصادي داخل الكويت وضمان النمو المستدام، وعملت الشركة منذ تأسيسها في عام 1963 على تنويع محفظتها الاستثمارية على النطاقين المحلي والدولي، وأصبحت رائدة في صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط ويتم إنتاج 70% بالكامل من المنتجات محليا عبر شراكات استراتيجية ومشاريع مشتركة حول العالم.