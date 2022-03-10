محمود عيسى



ذكرت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، أن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، والذي يشكل الذراع الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، استقطب موظفين من بنك باركليز، وشركتي كارلايل وجوبيتر، مشيرة الى نشاط المكتب المتزايد في أسواق رأس المال في العاصمة البريطانية.



وأضافت الوكالة أن الفرع في لندن عين مديرين تنفيذيين من بنك باركليز بي إل سي ومجموعة كارلايل في الأشهر الأخيرة، حيث يتطلع صندوق الثروة السيادية الكويتي لتكثيف استثماراته في أسواق رأس المال.



وقال أشخاص مطلعون على الموضوع إن مكتب الاستثمار الكويتي عين آرني هاسيل في منصب كبير مسؤولي الاستثمار في نوفمبر الماضي، وكان المذكور قد عمل في وقت سابق رئيسا لقسم الاستثمار في بنك باركليز، ورئيسا لاستراتيجيات صناديق التحوط لأوروبا وآسيا في مجموعة غولدمان ساكس المصرفية، وفقا للمعلومات المدونة في ملفه الشخصي على موقع لينكد إن.



وأضافت الوكالة انه تم ايضا تعيين كل من المدير السابق بشركة كارلايل برام فيرستر كرئيس للاستراتيجية، ولين ادواردز من شركة جوبيتر لإدارة الأصول رئيسا تنفيذيا جديدا للتكنولوجيا، حسب ما ذكرته مصادر أفراد مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرا لسرية المعلومات، ولم يتسن للوكالة الاتصال بمسؤولي «هيئة الاستثمار» للحصول على تعليق حول الموضوع.



وقال هؤلاء إن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن كان نشطا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة في أسواق رأس المال مع التركيز على عمليات الطرح الأولي العام، وعلى فرص ما قبل الاكتتاب العام. كما ينشط الصندوق أيضا بشكل متزايد في العقارات، حيث يدعم مشروعا كبيرا في بوسطن.



وقالت المصادر إن المكتب يستخدم نحو 100 شخص ويتطلع لمزيد من التوسع، فيما قالت بلومبيرغ إن مكتب الاستثمار الكويتي استثمر بغزارة في العام الماضي، حيث شارك في الولايات المتحدة في الإدراج لشركة TPG Inc للملكية الخاصة، وفقا للمصادر.



واشترى المكتب خلال عام 2020 حصة إضافية في شركة بلاك روك من مجموعة PNC للخدمات المالية، كما استحوذ الصندوق السيادي الكويتي على 5.2% من شركة بلاك روك في نهاية مارس 2021، وفقا لأحدث البيانات من الشركة.



وقالت بلومبيرغ إن صندوق الثروة السيادية الذي تأسس في لندن تحت مسمى مجلس الاستثمار الكويتي عام 1953، أي قبل ثماني سنوات من حصول الكويت على استقلالها، ما يجعله أول صندوق ثروة سيادية في العالم.



وقد أفادت بلومبيرغ الإخبارية في وقت سابق إنه تم وضع المكتب في وقت لاحق تحت إدارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تدير اليوم ما يتجاوز 700 مليار دولار، وقالت المصادر إن مكتب الاستثمار الكويتي يدير أكثر من ثلث هذه الأصول.



وخلافا لما تسير عليه الهيئة الأم، فإن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يستثمر مباشرة وبشكل أساسي في الغالب في الأسهم العامة وأدوات الدخل الثابت فضلا عن الأدوات الاستثمارية البديلة كالعقارات ومؤسسات الملكية الخاصة، ويرأس فرع لندن صالح العتيقي الذي انضم للمكتب قادما من شركة ماكينزي وشركاه في عام 2018.