محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» ان ثمة شركتين تتنافسان على عقد استشارات فنية لمعاملات المرحلة التالية من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، حيث تدرس الكويت تنفيذ المرحلة التالية من المشروع على مرحلتين.



جاء ذلك في سياق تصريح لمديرة الإشراف الفني لقطاع الطاقة والطاقة البديلة في وزارة الكهرباء والماء م.اقبال الطيار في 7 الجاري خلال المنتدى العالمي للمرافق والطاقة الذي عقد في دبي مؤخرا.



وقالت المجلة انه من المتوقع أن تشمل كل مرحلة مكونات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة، والتي من المحتمل أن يتم طرحها بشكل منفصل.



وقالت م.اقبال الطيار «إنه أفضل وقت للاستثمار في الكويت فبالإضافة إلى مشروع الطاقة المتجددة، فإننا نفكر أيضا في توسيع وتحديث محطات الطاقة التقليدية ومحطات تحلية المياه».



وكانت مجلة «ميد» قد ذكرت في فبراير الماضي ان الكويت فضت مظاريف العروض المالية لعقد استشارات المعاملات للمراحل التالية من مشروع الطاقة المتجددة، حيث تلقت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين عطاءات العقد في 7 سبتمبر 2021.



اما الشركات التي قدمت العروض فهي بقيادة الشركات التالية: ايرنست آند يونغ EY، وبرايس ووترهاوس PwC البريطانيتين، وWSP الكندية وشركة رينا الايطالية وشركة خطيب وعلمي من سنغافورة، وشركة الغانم وورمالد لمعدات الأمن والسلامة ومجموعة النظم الهندسية الكويتيتين، ومن المفهوم أن التحالفات التي تقودها EY وPWC اجتازت مرحلة التقييم الفني للعقد.



وكانت مجلة «ميد» قد ذكرت في يونيو الماضي ان وزارة الكهرباء والماء صاحبة المشروع تتوقع إصدار طلب إبداء الرغبة بالعقد الرئيسي للمشروع في غضون فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام واحد من تعيين مستشار المعاملات.



ويتوافق مشروع الطاقة المتجددة في الشقايا مع هدف الدولة المتعلق بتعزيز الطاقة الإنتاجية لتشكل 15% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وسيتم تطوير المشروع أو المشاريع باستخدام نموذج التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والنقل، وسيوقع المطورون المختارون اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء والمياه لمدة تصل إلى 25 عاما من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.



وختمت المجلة بالقول ان معهد الكويت للطاقة المتجددة كان قد طور بالشراكة مع وزارة الكهرباء والماء، المرحلة الأولى من مشروع الطاقة المتجددة التي تتألف من محطة للطاقة الشمسية المركزة بطاقة توليد قدرها 50 ميغاواط، ومحطة للطاقة الشمسية وأخرى لطاقة الرياح تبلع قدرة منهما 10 ميغاواط.