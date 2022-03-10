«أرامكو» الأعلى قيمة بالمنطقة بـ ٤٣٫٦ مليار دولار يليها «أدنوك»

مصطفى صالح



أصدرت مؤسسة «براند فاينانس» العالمية تصنيفها السنوي للعلامات التجارية الأعلى قيمة بالشرق الأوسط لعام 2022، حيث حلت مؤسسة البترول الكويتية ضمن التصنيف للمرة الأولى، لتكون العلامة التجارية الأعلى قيمة بالكويت، والتاسعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقالت إن قيمة العلامة التجارية لـ «مؤسسة البترول» تقدر بنحو 4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن المؤسسة نجحت في الحفاظ على مستوى قيمة علامتها التجارية خلال فترة جائحة كورونا، وذلك على الرغم من التراجع الكبير في الطلب على النفط خلال النصف الثاني من 2020 ومعظم عام 2021.



وأشارت «براند فاينانس» إلى أن مؤسسة البترول الكويتية كان لديها قبل بدء الجائحة خطط طويلة الأمد لزيادة حجم إنتاجها ليصل إلى 4.75 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2040 في تصاعد تدريجي من مستوى 2.5 مليون.



ورأت المؤسسة العالمية أن من شأن الوصول إلى هذا المستوى المستهدف أن يضمن لمؤسسة البترول مواصلة المحافظة على قوة علامتها التجارية في سوق النفط العالمية.



وعلى صعيد العلامات التجارية الأعلى قيمة بالمنطقة، فقد واصلت شركة «أرامكو» السعودية احتفاظها بالمركز الأول خليجيا وبالشرق الأوسط من حيث القيمة، وذلك لاعتبارات عدة، كان من أبرزها أن قيمة أسهمها ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة بلغت 16% على الرغم من التقلبات العالمية، لتبلغ قيمة علامتها التجارية 43.6 مليار دولار.



أما الكيانات التي احتلت المراكز من الثاني إلى الـ 10 بالمنطقة، فهي على التوالي: شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بقيمة 12.7 مليار دولار، ومجموعة stc السعودية بقيمة 10.5 مليارات دولار، ثم مجموعة اتصالات الإماراتية بقيمة 10.1 مليارات دولار، وبنك قطر الوطني QNB بـ 7 مليارات دولار، وطيران الإمارات بـ 4.9 مليارات دولار، ثم شركة «سابك» السعودية بـ 4.6 مليارات دولار، ومصرف الراجحي بـ 4.2 مليارات دولار، ومؤسسة البترول الكويتية تاسعا بـ 3.9 مليارات دولار، وأخيرا بالمركز العاشر بنك الإمارات دبي الوطني بـ 3.5 مليارات دولار.