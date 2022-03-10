أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين في سحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء البنك حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: سعاد علي حسين العسعوسي، والشيخ فهد أحمد محمد الصباح، رضوان ربيع صبري أحمد عبيه، عمر حضرم حسن العتيبي، محمد مطر زيد المطيري، جراح سالم براك الهيفي، سامي عبدالله مجبل الفرج، وسمية عبدالله علي المعتوق، سلطان حامد عواد الهطلاني، محمد عبدالله محمد الخالدي.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين في توفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.



وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت ـ مدير منطقة ـ المجموعة المصرفية للافراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.