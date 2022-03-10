بيروت - بولين فاضل



كشفت المطربة نانسي عجرم لجمهورها أنها انتهت من تصوير 3 كليبات غنائية جديدة ليكون هذا سبب اختفائها خلال الفترة الماضية، وغردت على «تويتر»: «اشتقت لكم جميعا»، كاشفة عن أنها كانت مشغولة بتصوير كليباتها الجديدة، وسألت متابعيها إن كانوا متحمسين؟!، وتفاعل معها الجمهور وتصدر هاشتاغ «نانسي عجرم» التريند على «تويتر» لبنان وفي بعض الدول العربية.



وفي السياق نفسه، وبعد نجاحهما معا خلال كليبها الغنائي الأخير «سلامات» الذي حقق ملايين المشاهدات فور عرضه، لم تتردد نانسي في تكرار التعاون مع المخرج سمير سرياني خلال جديدها الغنائي، حيث أنهت معه تصوير كليب «بدي حد حبو» و«ما تعتذر»، والذين صورا في لبنان قبل أيام، أما الأغنية الثالثة، فقال أحد المصادر إنها ستكون مفاجأة للجمهور، خاصة أنها ستقدم نانسي بأسلوب مختلف جدا عما سبق أن قدمته خلال كليباتها الغنائية.