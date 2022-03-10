كشف الفنان ظافر العابدين حقيقة التحضيرات للموسم الرابع من مسلسل «عروس بيروت»، وقال: إن نجاحات الموسم الثالث مشجعة جدا على وجود موسم رابع، ولكن الأمر في يد إدارة الإنتاج في mbc، خاصة أن قرار الموسم الثالث بعد أن كنا أنهينا الموسم الثاني لم يكن هناك أي تحرك لموسم ثالث إلا بعد تشجيع من الجمهور ومطالبات بموسم ثالث.



وعن المفاجآت التي سيحملها الموسم الثالث في قادم الحلقات، قال ظافر خلال استضافته في برنامج «MBCTrending» على شاشة «mbc4»: هناك مفاجآت سيئة وأخرى مشوقة جدا وجميلة أكثر، وهناك أحداث متسارعة وعميقة بين الأم وابنها الكبير (فارس) الذي تعتبره بمنزلة الأب للعائلة.



وفيما يخص مشهد البداية من وجوده عند قبر والدته مع «فرح» ابنته، رد: هذا المشهد سيتم تفسير طبيعته وغاية وجوده في حلقات متقدمة قريبا.



وحول موعد طرح فيلم «العنكبوت»، قال: سعيد بتواجدي في الدراما المصرية ومتشوق لعودتي مرة أخرى من آخر أعمالي «ليالي أوجيني»، أما على مستوى السينما فسيتم طرح فيلم «العنكبوت» في موسم عيد الفطر المقبل إن شاء الله، كاشفا عن مفاجأة فيما يخص فيلمه الأخير «غدوة»، قائلا: سيتم طرح فيلم «غدوة» في الإمارات 17 الجاري، وبعده في قطر نهاية الشهر، ثم في لبنان، كما سأكون موجودا في العروض الخاصة التي يشهدها الفيلم في جميع الدول العربية خارج تونس.