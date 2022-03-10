القاهرة - خلود أبوالمجد



نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» مقطع فيديو ظهرت فيه وهي توجه نصيحة لمتابعيها، وتسمع في خلفيته أغنية الفنانة اللبنانية إليسا «هنغني كمان وكمان»، وكتبت زينة قائلة: «قد تأتيك النعمة لأنك تمنيتها لغيرك»، وهو ما أثار الجدل وعلق عليه الكثير من جمهورها الذين أكدوا أن تمني الخير للآخرين والبعد عن الحسد من أهم الصفات الجيدة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، في حين قال آخرون إن كلامها غير مفهوم ولا يعرفون ماذا تقصد.



وكانت زينة قد نشرت أخيرا صورة تجمعها باثنتين من صديقات الطفولة في إحدى الرحلات، وعلقت عليها بقولها «أحبكن كلكن»، وتلقت تعليقات من عدد من صديقاتها اللواتي أكدن أنهن يحببنها أيضا.