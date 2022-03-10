كشف الفنان عابد فهد عن تواجده في بيروت لتصوير مسلسله الرمضاني الجديد «303» على طريقته الخاصة من خلال مقطع فيديو ترويجي خاص، ونشر عبر صفحته على «انستغرام» مقطع فيديو يوثق من خلاله أكثر من يوم أثناء خروجه من غرفته والسير بملابس مختلفة، معلنا من خلال «ايموجي» لطائرة مع عبارة «بيروت» واسم المسلسل، في خطوة للترويج للعمل بطريقة ذكية واستثنائية، وكذلك نشر برومو ترويجيا يعلن فيه انطلاق تصوير العمل الدرامي الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، وهو من كتابة سيف رضا حامد، وإخراج ايلي السمعان، وإنتاج شركة «صباح إخوان».



وتنطلق أحداث المسلسل من رحلة طائرة تحمل رقم «303»، خلال رجوعها إلى بيروت وتتعرض لحادث غامض، ويشارك في البطولة إلى جانب عابد مجموعة من النجوم من بينهم: سلافة معمار، ومعتصم النهار، وأمانة والي وجيانا عيد من سورية، ومن لبنان نادين الراسي ومجدي مشموشي.