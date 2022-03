Operation Fortune: Ruse de guerre



يعين فريق الاستخبارات البريطانية بقيادة العميل السري «أورسون»، مجموعة من أشهر الممثلين في هوليوود بغرض مساعدتهم في تنفيذ مهمة سرية، بعد ما يظهر سلاح جديد ذو تكنولوجيا حديثة بالعالم. الفيلم من إخراج غاي ريتشي، وبطولة جيسون ستاثام، أوبري بلازا، كاري إلويز، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 17 الجاري.



Ambulance



في إطار من الحركة والدراما، تسير خطة سرقة بشكل خاطئ، فيضطر اثنان من اللصوص إلى الاستيلاء على سيارة إسعاف في محاولة للهرب، ولكن سرعان ما تزداد الأمور تعقيدا. الفيلم من إخراج مايكل باي، وبطولة جيك جيلنهال، إيزا غونزاليز، يحيى عبدالمتين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 17 الجاري.



Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore



يواصل الجزء الثالث من سلسلة (الوحوش المذهلة وأين تجدها) مغامرات نيوت سكاماندمور الجديدة مع الوحوش وعالم السحر قبل سنوات طوال من أحداث سلسلة (هاري بوتر). الفيلم من إخراج ديفيد ياتس، وبطولة مادس ميكلسن، إزرا ميلر، كاثرين ووترستون، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 28 أبريل المقبل.



Sonic:

the Hedgehog 2



بعد استقراره في جرين هيلز، يقضي سونيك وقته في محاربة الجريمة، ولكن حينما يعود د.روبوتنيك مجددا مع رفيقة الجديد ناكلز بحثا عن مصدرا للطاقة يمكنهما من القضاء على الحضارة، ينطلق سونيك رفقة مساعدته تيلز لإنقاذ العالم. الفيلم من إخراج جيف فاولر، وبطولة بين شوارتز، إدريس إلبا، جيم كاري، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 28 أبريل المقبل.