قالت عضو المجلس البلدي م.مها البغلي انه بعد 4 سنوات وعشرات الاجتماعات وورش العمل والتوصيات التي قدمناها للبلدية لتطوير عقود ونظام النظافة والذي يبدأ من تطوير لائحة النظافة يؤسفني القول ان اللائحة التي ستعرض غدا الاثنين في جلسة المجلس البلدي لائحة «غير نظيفة»، ولم يطرأ عليها اي تعديل او تطوير يذكر، مضيفة ان مبالغ الغرامات لاتزال غير رادعة للشركات، ولا تضمن لنا المستوى المنشود من النظافة.



وأضاف البغلي: لم يتم تعديل اي بند يخص فرز وإعادة تدوير النفايات، لايزال السيناريو كما هو من عشرات السنوات، نفايات مخلوطة بجميع المواد تذهب لمرادم النفايات، والعالم كله اتجه منذ سنوات لفرز النفايات حتى دول الخليج، متسائلة: ماذا ينقصنا في الكويت حتى نحذو حذوهم؟



وناشـــدت اللجنــة القانونية إعادة اللائحة الى الجهاز التنفيذي بالبلدية، مؤكدة انه إذا تم عرضها في الجلسة ستطالب مرة أخرى بإعادتها للجهاز، وإذا أصر المجلس على إقرارها غدا سأطلب التصويت بالمناداة بالاسم، ليعرف الشعب الكويتي من المسؤول عن قبول وضع النظافة من دون تطوير حتى اليوم.