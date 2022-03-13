الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن اختيار ستاد حمد الكبير بالنادي العربي مقرا لاستضافة تدريبات منتخب البرازيل خلال مشاركته في مونديال قطر 2022، والتي ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.



وحرص مسؤولو الاتحاد البرازيلي برفقة مدرب المنتخب تيتي على زيارة العاصمة القطرية الدوحة، من أجل الاستقرار على مقر إقامة بعثة منتخب «السامبا» البرازيلية في الدوحة، والتي ستكون في فندق ومنتجع ويستن خلال تواجد المنتخب في قطر، كما نشر الحساب الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر «تويتر» مقطع فيديو ظهر فيه ستاد حمد الكبير، ومكان إقامة المنتخب البرازيلي خلال مونديال كأس العالم 2022.



وعلق الاتحاد البرازيلي، على الفيديو قائلا: «منزل الفريق البرازيلي في كأس العالم».



إلى ذلك، حافظ السد على سجله من دون هزيمة في الدوري القطري، بفوزه الغالي على الوكرة 2-1، في الجولة ال22 والأخيرة من المسابقة والذي توج بلقبها للمرة الثانية على التوالي.



سجل هدفي السد خوخي بوعلام ورودريغو تاباتا (ضربة جزاء) في الدقيقتين (19 و79)، فيما سجل هدف الوكرة الوحيد صالح الهلابي في الدقيقة 50، وبذلك رفع السد رصيده إلى 62 نقطة، فيما توقف رصيد الوكرة عند 37 نقطة في المركز الثالث.



وفي مباراة أخرى، فاز الريان على الشمال 3-2، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أول من أمس على ستاد سحيم بن حمد بنادي قطر في ختام منافسات الدوري القطري.



وبهذه النتيجة رفع الريان رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثامن، وظل الشمال في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.



من جهة أخرى، هبط الخور مباشرة إلى دوري الدرجة الثانية، رغم فوزه على فريق قطر 1-0 سجله الألماني بييري ميشيل لاسوغا في الدقيقة 92، هذا الفوز رفع رصيد الخور إلى 16 نقطة إلا أنه ظل في المركز الأخير، بعدما حقق السيلية الفوز على الغرافة 3-2، ليتساوى الفريقان في نفس النقاط إلا أن فارق الأهداف في صالح السيلية ليهبط الخور مباشرة ويلعب السيلية المباراة الفاصلة في 19 الجاري مع صاحب المركز الثاني في الدرجة الثانية فريق الخريطيات لتحديد هوية الهابط الثاني برفقة الخور إلى الدرجة الثانية.