يسعى إنتر ميلان إلى استعادة توازنه بعد خيبته القارية ومواصلة صحوته المحلية في سعيه إلى الدفاع عن لقبه عندما يواجه تورينو في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم.



وتلقى إنتر أنباء سارة حول لاعب وسطه المؤثر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة ليفربول في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ولم يكمل المباراة، لكنه سيكون جاهزا للمواجهة.



ويتخلف إنتر ميلان بفارق نقطتين عن جاره ميلان لكنه يملك مباراة مؤجلة ضد بولونيا.



ويحل نابولي ضيفا على هلاس فيرونا، ويأمل أن تكون نتائج منافسه لصالحه من أجل اقتناص الصدارة.



ويلتقي أيضا فيورنتينا مع بولونيا، وأتالانتا مع جنوى، وأودينيزي مع روما.



فرنسا



يلتقي باريس سان جرمان مع بوردو في الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي وعلى الرغم من ابتعاد باريس بفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه، يبدو مصير مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في مهب الريح بعد الليلة السوداء التي عاشها الفريق الأربعاء وخروجه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



بدا سان جرمان في طريقه لتخطي العملاق الإسباني ريال مدريد حين تقدم عليه في معقله 1-0 بهدف كيليان مبابي الذي كان أيضا صاحب هدف الفوز 1-9 ذهابا في باريس في الثواني القاتلة، لكن النادي الملكي قلب الطاولة في الشوط الثاني بثلاثية الفرنسي كريم بنزيمة (3-1)، مؤجلا حلم ضيفه وإدارته القطرية بإحراز اللقب للمرة الأولى.



وتشهد الجولة مواجهة كليرمون فيران مع لوريان، وستراسبورغ مع موناكو، ومتز مع لنس، وأنجيه مع ريمس، وليون مع رين، وبريست مع مرسيليا. وكان ليل قد فشل في الصعود الى أحد المراكز المؤهلة إلى المسابقات الاوروبية باكتفائه بالتعادل السلبي ضد ضيفه سانت إتيان في افتتاح المرحلة الثامنة. وبات في رصيد ليل 43 نقطة في المركز السادس. من جهته، رفع سانت إتيان الذي يصارع لعدم الهبوط إلى الدرجة الثانية رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر.