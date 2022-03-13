أفسد هوفنهايم الظهور الأول لمدربه السابق جوليان ناغلسمان على ملعب راين نيكار أرينا في حضور الجماهير، وفرض التعادل على ضيفه بايرن ميونيخ 1-1 أمس في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. وتقدم هوفنهايم بهدف عن طريق كريستوف بومجارتنر في الدقيقة 32 لكن بايرن ميونيخ بقيادة مدربه ناجلسمان أدرك التعادل في الثواني الأخيرة للشوط الأول عبر القناص الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي عزز موقعه في صدارة قائمة الهدافين برصيد 29 هدفا.



ورفع بايرن ميونيخ رصيده في الصدارة إلى 60 نقطة من 26 مباراة بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي خاض 24 مباراة، مقابل 44 نقطة لهوفنهايم في المركز الخامس.



وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على فولفسبورغ 3-2، وتعادل يونيون برلين مع ضيفه شتوتغارت 1-1.