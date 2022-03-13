واصل أتلتيكو مدريد حامل اللقب صحوته وحقق انتصاره الرابع تواليا بفوزه على مضيفه قادش المهدد بالهبوط 2-1، في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.



ويدين أتلتيكو بفوزه إلى مهاجمه المتألق في الفترة الأخيرة البرتغالي جواو فيليكس الذي افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف الأرجنتيني رودريغو دي بول الثاني (68)، ردا على هدف التعادل من المخضرم المهاجم ألفارو نيغريدو (45).



وانفرد حامل اللقب بالمركز الثالث برصيد 51 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن برشلونة قبل مباراة الأخير مع ضيفه أوساسونا اليوم، فيما تجمد رصيد قادش الذي تعرض لخسارته الثانية عشرة عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.



وعاد أتلتيكو بقوة منذ سقوطه المفاجئ أمام ضيفه ليفانتي صاحب المركز الأخير 0 -1 في 19 فبراير الماضي، ليحقق 4 انتصارات متتالية خولته الارتقاء إلى المركز الثالث، مستغلا أيضا خسارتين متتاليتين لريال بيتيس الثالث سابقا بينهما مباراتهما الأخيرة 1-3، سجل منها فيليكس ثنائية.



من جهته، يطمح برشلونة إلى مواصلته انتفاضته في الدوري والإبقاء على آماله الضئيلة في المنافسة على اللقب عندما يستضيف أوساسونا الحادي عشر، وعينه على الكلاسيكو نهاية الأسبوع المقبل في «سانتياغو برنابيو» بالعاصمة مدريد.



ولم يخسر برشلونة في مبارياته الـ 11 الأخيرة في الدوري وتحديدا منذ سقوطه أمام ضيفه ريال بيتيس 0 -، قبل أن يحقق بعدها أربعة تعادلات و7 انتصارات، بينها 3 متتالية أعادته إلى أجواء المنافسة على اللقب بعدما ارتقى الى المركز الثالث بفارق 15 نقطة خلف ريال مدريد.



ويملك الفريق الكاتالوني مباراة مؤجلة أمام رايو فايكانو سيخوضها في 24 أبريل المقبل.



ويحل إشبيلية الثاني ضيفا على رايو فايكانو في اختبار لا يخلو من صعوبة بالنسبة الى النادي الأندلسي الساعي الى تعويض تعادله السلبي المخيب أمام مضيفه ديبورتيفو الافيس قبل الأخير في المرحلة الماضية، والذي كان التعادل السادس في مبارياته الـ 10 الأخيرة، ما وسع الفارق بينه وبين النادي الملكي إلى 8 نقاط.



ويلتقي اليوم ريال سوسييداد مع ألافيس، وريال بيتيس مع أتلتيك بلباو.