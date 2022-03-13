جردت رابطة الدوري الإنجليزي الروسي رومان أبراموفيتش من منصبه كمدير لنادي تشلسي الذي يملكه، بعد فرض الحكومة البريطانية عقوبات على الملياردير.



وكان أبراموفيتش واحدا من سبعة أوليغارش روس تعرضوا لعقوبات من الحكومة البريطانية على خلفية غزو بلادهم أوكرانيا ولقربهم من الرئيس فلاديمير بوتين.



واتخذت رابطة الدوري اجراءات بحق أبراموفيتش الذي وصفته الحكومة بأنه جزء من الدائرة المقربة من بوتين، على الرغم من نفيه أي ارتباط مع الكرملين.



قالت في بيان «بعد فرض عقوبات من الحكومة البريطانية استبعد مجلس إدارة الرابطة رومان أبراموفيتش كمدير لنادي تشلسي».