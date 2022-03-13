ضيّق ليفربول الخناق على مان سيتي المتصدر وحامل اللقب بفوزه الثامن تواليا على مضيفه برايتون 2-0، في المرحلة الـ 29 من بطولة إنجلترا في كرة القدم.



سجل للفائز الكولومبي لويس دياز (19) والمصري محمد صلاح (61 من ركلة جزاء) الذي وقع على الهدف الرقــم 2000 لليفربـول في الـ «بريمييرليغ».



ورفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة من 28 مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن سيتي الذي يختتم المرحلة غدا على أرض كريستال بالاس ولعب مباراة أكثر من الفريق الأحمر.



وبكّر الزائر بافتتاح التسجيل بعد تمريرة ذكية في العمق من المدافع الكاميروني جويل ماتيب انقض عليها بجرأة دياز القادم من بورتو البرتغالي ولعبها برأسه في المرمى فيما تعرض لصدمة قوية من الحارس الإسباني روبرت سانشيز الذي رحمه الحكم وحكم الفيديو المساعد «VAR» بعدم رفع البطاقة الحمراء في وجهه (19).



وبعد اقترابه أكثر من مرة من تعزيز الفارق، نجح صلاح بهز الشباك في الشوط الثاني من نقطة الجزاء بعد لمسة يد على المالي إيف بيسوما اثر تسديدة من الغيني نابي كيتا، ترجمها الفرعون المصري قوية في قلب المرمى (61)، رافعا رصيده إلى عشرين هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري.



وهذه المرة الرابعة يصل صلاح إلى حاجز العشرين هدفا في الدوري الإنجليزي، في وقت يتفاوض مع إدارة ناديه لتجديد عقده. وبالهدف الرقم 2000 لليفربول ينضم إلى مان يونايتد الذي سبقه بهذا الإنجاز.



وتتجه الأنظار اليوم إلى ملعب «ستامفورد بريدج» الذي يحتضن المباراة الأولى لتشلسي على أرضه منذ قرار السلطات البريطانية بتعليق عملية بيعه بسبب العقوبات التي فرضتها على مالكه الروسي رومان ابراموفيتش وتجميد أصوله، على خلفية غزو بلاده أوكرانيا.



ونتيجـــة سلسلـــة العقوبات التي طالته بسبب ابراموفيتش، سيحــاول تشلسي تحقيق فوزه الخامس تواليا الأحد على حساب نيوكاسل بحضور حاملي التذاكر الموسمية فقط.



ومنع تشلسي، من بين قرارات أخرى، من بيع التذاكر أو البضائع لأنها تعني دخول أموال إلى النادي، وهذا الأمر سيحرم الجمهور من غير حاملي التذاكر الموسمية من الحضور إلى ملعبه وسيمنعهم من السفر مع الفريق لحضور المباريات خارج الديار، أولها قاريا الأربعاء حين يواجه ليل الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، أملا في البناء على فوزه ذهابا 2-0 لمواصلة حملة دفاعه عن اللقب.



كما يسعى أرسنال إلى عبور عقبة ليستر سيتي من أجل الاحتفاظ بآمال بلوغ دوري الأبطال، فيما يحل أستون فيلا ضيفا على وست هام، ويلتقي ليدز مع نوريتش سيتي، بينما يواجه ولفرهامبتون نظيره إيفرتون.