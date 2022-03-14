مبارك الخالدي



يتطلع فريقا السالمية والفحيحيل لخطف المركز الثالث من بطولة كأس سمو ولي العهد عندما يلتقيان في الـ 6:20 مساء اليوم على ستاد عبدالله الخليفة بنادي اليرموك.



وكان السالمية قد ودع البطولة بعد خسارته أمام العربي 2-0 في الدور نصف النهائي، كما خسر الفحيحيل من الكويت برباعية نظيفة في الدور نفسه. ومن المتوقع أن تحفل المباراة بالإثارة والندية المتوقعة فضلا عن طابع مباريات الكؤوس.



ويمر فريق السالمية بقيادة المدرب الوطني محمد إبراهيم بأفضل حالاته الفنية والبدنية، حيث يقدم عروضا مميزة في بطولة دوري stc الممتاز وآخرها التعادل المثير مع الكويت 1-1.



وتضم صفوف السماوي نخبة لافتة من اللاعبين المحليين والمحترفين وخط وسط حيويا بتواجد فواز عايض ومهدي دشتي ومحمد الهويدي ونايف زويد. في المقابل، لم يكن الفحيحيل خصما سهلا أمام العربي في الجولة الماضية من الدوري وخرج خاسرا بصعوبة 2-1، وباتت بصمة المدرب الكرواتي داليبور واضحة. ويعتمد الفريق على جهود محترفيه سيدريك هنري ومارديك ماردكيان ولويز فرنادندو وعبدالله الشامي.