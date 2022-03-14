هادي العنزي



غادر ظهر أمس وفد منتخبنا الوطني لألعاب القوى للمعاقين للمشاركة في بطولة الشارقة الدولية لألعاب القوى بالإمارات، التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 14 حتى 16 الجاري، على أن يشارك بعدها مباشرة في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى للمعاقين في إمارة دبي، التي تبدأ منافساتها من 17 حتى 25 الجاري.



ويرأس وفد منتخب الكويت لألعاب القوى محسن العجمي، ويضم 11 لاعبا ولاعبة موزعين على مختلف ألعاب الساحة والميدان.



من جانبه، أكد رئيس الوفد محسن العجمي أن تحضيرات منتخبنا الوطني لألعاب القوى تعد جيدة. وقال: «واصل جميع اللاعبين تدريباتهم المحلية، بعد العودة من المشاركة في بطولة غرب آسيا البارالمبية الثالثة التي اختتمت منافساتها في المنامة فبراير الماضي، ونأمل تحقيق أفضل النتائج في البطولتين».



وذكر أن بطولة فزاع الدولية للمعاقين، معتمدة من قبل اللجنة البارالمبية الدولية (IPC)، كما أنها تعد من بين أهم أربع بطولات عالمية للمعاقين، مضيفا عادة ما تشهد البطولة مشاركة ما لا يقل عن مشاركة 600 رياضي، وتستقطب أفضل لاعبي ألعاب القوى المعاقين في العالم من أوروبا، والصين، وأميركا، مما يعد بمنافسات قوية في مختلف المسابقات.



وشكر الهيئة العامة للرياضة على دعمها ومساندتها لأبطال الكويت المعاقين في ألعاب القوى، ومجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين برئاسة شافي الهاجري، وحرصهم على بذل كل السبل لأجل تحقيق أفضل النتائج لأبطال الكويت. وكان وزير الصحة، رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لذوي الإعاقة د.خالد السعيد قد استقبل وفد المعاقين أمس الأول، حيث أعرب عن فخره اعتزازه بما حققه وفد المنتخب الكويتي للمعاقين في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة، مشيدا بما حققوه من انجاز بحصولهم على المركز الثالث في البطولة وحصد 34 ميدالية متنوعة منها 16 ميدالية ذهبية و11 فضية و7 برونزية. وتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح لمواصلة عطائهم الرياضي لرفع راية الوطن العزيز في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.