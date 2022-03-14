أعلنت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها الرئيسية لبطولة أطياب المرشود الدولية الثامنة لقفز الحواجز 2022، والتي أقيمت في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان تحت إشراف الاتحاد الكويتي للفروسية وبمشاركة العديد من الفرسان الذين يمثلون مختلف أندية الفروسية المحلية والعالمية.



وعبرت «زين» في بيان صحافي عن فخرها برعاية هذا الحدث الرياضي الدولي البارز بالتعاون مع شركة أطياب المرشود، حيث يأتي دعمها للبطولة تحت مظلة استراتيجيتها لتطوير قطاعي الرياضة والشباب في الكويت، فالشركة تؤمن كثيرا بالمواهب والقدرات الرياضية لشباب وشابات الكويت، خاصة مع شغف الكثير منهم برياضة الفروسية التي تتجذر في هويتنا الكويتية والعربية والإسلامية. وأقيمت النسخة الثامنة من بطولة أطياب المرشود الدولية الثامنة لقفز الحواجز في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، حيث شهدت مشاركة العديد من الفرسان الكويتيين والعالميين الذين مثلوا أكبر أندية الفروسية المحلية والدولية، كما قاد البطولة طاقم تحكيم دولي محترف وبإشراف الاتحاد الكويتي للفروسية. وتحرص «زين» على تشجيع مختلف الأنشطة الرياضية الرسمية التي تستضيفها الدولة بهدف المساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تؤمن بأن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورا مهما وحيويا في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى على مستوى الكويت، ومنها هذا الحدث الدولي.



وأكدت الشركة أن رعايتها جاءت تماشيا مع استراتيجيتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاع الرياضة والشباب، فهي تفخر برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية.