تألق لاعبو الاتحاد الكويتي للترايثلون امس الأول وحققوا العديد من الميداليات والمراكز المتقدمة في بطولة آسيا في البحرين، وبطولة ياس في الإمارات. ففي منافسات بطولة آسيا حصد نجم منتخبنا الوطني للترايثلون عبدالعزيز الدعيج ذهبية فئة الرجال وأيضا سلمان الصفار البرونزية، كما نالت هدى الصالح ذهبية السيدات. أما في بطولة ياس فقد سيطر أبطال النادي على المراكز الـ 3 الأولى في سباق «سوبر سبرينت» إذ جاء عبدالله الرفاعي بالمركز الأول وحل فهد الثويني ثانيا وجاسم الرجيب ثالث. أما في سباق «السبرينت» فتمكن عبدالله الرفاعي من تحقيق المركز الأول وفي منافسات «الدواثلون» جاء فهد الثويني أولا. هذا، وتقدم رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري، بخالص التهاني لأبطال اللعبة على تألقهم وحصدهم المراكز الأولي في بطولتي آسيا وياس.