أعلن رئيس نادي الرماية الكويتي دعيج العتيبي أن بطولة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الدولية الكبرى الثامنة للرماية ستنطلق 20 الجاري بمشاركة أكثر من 200 رام ورامية من الدول العربية والأجنبية. وثمن العتيبي الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة في مؤتمر صحافي عقد مساء امس، الرعاية السامية للرماية الكويتية إذ باتت البطولة بفضل هذا الدعم واحدة من أهم الأحداث الرياضية الدولية التي تحظى بمشاركة كبيرة. وقال إن البطولة التي ستقام بمجمع ميادين (الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية) تشمل في هذه النسخة إقامة مسابقات الرماية الأولمبية لرمايات الأطباق الطائرة وهي (سكيت) و(تراب) للرجال والسيدات، مشيرا إلى أن منتخب الكويت يشارك بجميع الرماة والراميات المعتمدين في هذين الاختصاصين. وذكر أن منتخب الكويت سيشارك بمنافسات البطولة بعدد من الرماة الأبطال، كما سيشارك عدد من الرماة والراميات الواعدين، معربا عن أمله أن يحقق أبطال الكويت نتائج مميزة في هذه البطولة في ظل مشاركة عدد من أبطال العالم بهذا المجال. وأوضح العتيبي أن هذه البطولة تعد محطة مهمة لرماة الكويت للاستعداد للبطولات الدولية والقارية المقبلة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024)، منوها بدور الهيئة العامة للرياضة ووزارات ومؤسسات الدولة لدعمهم هذه البطولة. من جانبه، قال أمين سر النادي ومدير البطولة عبيد العصيمي في كلمة مماثلة في المؤتمر إن اللجنة المنظمة عملت على إعداد جميع ميادين النادي لتكون جاهزة لإقامة منافسات البطولة، معربا عن ترحيبه بجميع الوفود الخليجية والعربية والأجنبية المشاركة في البطولة.



وبين أن جميع المنتخبات المشاركة بالبطولة تشارك بأبرز رماتها نظرا لأهمية البطولة وقوتها «ما يبشر بمتابعة منافسات مليئة بالندية»، متوقعا أن تحفل بمستويات قوية. وأضاف أنه وعلى هامش البطولة ستقام بطولة خاصة في منافسات البندقية بمشاركة رماة وراميات من الاتحادين الكويتي والياباني بمشاركة مميزة لرماة من ذوي الإعاقة التابعين للجنة البارالمبية من البلدين.