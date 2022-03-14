مبارك الخالدي - يحيى حميدان



أكد المنسق العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل ان الأخضر يتمتع بجاهزية كاملة لمواجهة فريق الكويت غدا في نهائي كأس سمو ولي العهد، مضيفا في تصريح لـ «الأنباء» ان مجلس ادارة النادي العربي والجهازين الفني والإداري واللاعبين يتطلعون بكل الفخر والاعتزاز لمصافحة سمو ولي العهد وهو يشرف الأسرة الرياضية بتواجده على رأس الحضور في نهائي كأس سموه.



وأكد العبكل ان العربي سيخوض المباراة بجاهزية تامة رغم الإصابات والغيابات لعدد من اللاعبين وهم بندر السلامة للإيقاف وسلمان العوضي وأحمد ابراهيم للإصابة.



وعن الحارس سليمان عبدالغفور، قال ان اللاعب لم يدخل التدريبات الجماعية منذ عودته من الخارج مساء اول من امس وتم عرضه على اختبار قوي بمعرفة وإشراف مدرب الحراس في تدريب امس ولكن لم تتضح الرؤية الطبية والفنية حول جاهزيته بالشكل الكامل وتبقى مشاركته رهن موافقة الجهاز الفني.



من جانبه، يختتم الكويت تدريباته مساء اليوم قبل خوض المباراة النهائية، وحرص الجهاز الفني لـ «الأبيض» بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول على التركيز على الجوانب التكتيكية في الحصص التدريبية الأخيرة لإيصال التعليمات المطلوبة من اللاعبين في المواجهة النهائية المرتقبة، كما فضل تخفيف الأحمال البدنية في التدريبات لتفادي الإرهاق والإصابات بسبب ضغط جدول المباريات في الفترة الحالية. ويبدو أن المهاجمين التونسي طه ياسين الخنيسي ويوسف ناصر قد وصلا للجاهزية المطلوبة، ومن المنتظر أن يبدأ الخنيسي أساسيا.



هذا وكشفت اتحاد الكرة أمس عن الكأس الجديدة للبطولة.