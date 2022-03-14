عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا بشأن ضوابط نقل مديري المدارس والمديرين المساعدين، حيث أكد فيه ان الحد الأقصى لبقاء المدير في مدرسته 10 سنوات فقط، وجاء في القرار:



مادة 1: يكون الحد الأقصى لبقاء المديرين والمديرين المساعدين في ذات المدرسة الواحدة 10 سنوات متصلة من تاريخ تسلمهم للعمل بها، وينقل بعدها الى مدرسة أخرى وذلك مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية وسلطتها التقديرية في نقل او ندب أي من موظفيها وفقا لمقتضيات مصلحة العمل والصالح العام.



مادة 2: يكون نقل مديري المدارس والمديرين المساعدين ممن بلغ الحد الأقصى لسنوات البقاء بذات المدرسة اعتبارا من الأول من سبتمبر بكل عام دراسي.



مادة 3: كل من يكمل من المديرين والمديرين المساعدين الحد الأقصى بسنوات البقاء بذات المدرسة المشار إليها بالمادة الأولى خلال العام الدراسي يبقى في مركز عمله حتى نهاية العام ما لم تتطلب مصلحة العمل غير ذلك.



مادة 4: يكون تطبيق أحكام المواد 1، 2، 3 من هذا القرار بعد الرجوع الى الوكيل المساعد للتعليم العام لاعتماد النقل والإجراء وفقا لما يراه من مقتضيات مصلحة العمل.



مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى ما يتعارض معه من قرارات، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه.