عبدالعزيز الفضلي



انطلقت أمس الاختبارات المؤجلة للطلبة الذين لم يتمكنوا من اداء امتحاناتهم في الفصل الدراسي الاول بسبب اصابتهم بفيروس كورونا بالاضافة الى المخالطين منهم، حيث قام عدد من القيادات التربوية بجولات تفقدية على لجان الاختبارات بمختلف المناطق التعليمية للاطمئنان على سير العمل فيها. وأكد مدير منطقة الفروانية التعليمية منصور الظفيري أن اليوم الأول للاختبارات المؤجلة مر بسلاسة في استقبال نحو 77 طالبا في المدارس الثانوية من حملة شهادة فحص PCR الإيجابية مشيرا الى أن المدرسة وفرت جميع الاشتراطات الصحية للطلبة.



وقال الظفيري في تصريح للصحافيين خلال جولة تفقدية قام بها في ثانوية مرشد البذال أن الهدف من هذه الاختبارات حماية الطلبة والمحافظة على صحتهم ومستقبلهم الدراسي بحيث لا تكون اختباراتهم آخر العام الدراسي ولا يتخلفون عن نظرائهم الآخرين فكانت هذه الاختبارات المؤجلة لهم متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.