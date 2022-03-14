عبدالعزيز الفضلي



بحضور وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، أقامت منطقة الجهراء التعليمية ملتقاها الثقافي والمعرفي تحت شعار «في القراءة حياة» على مسرح مدرسة علي السالم الصباح المتوسطة ـ بنين والتي جاءت ضمن مشاركتها في النسخة السادسة لمبادرة تحدي القراءة العربي المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتناول الملتقى عدة فعاليات في دور القراءة في تطور الإنسان والمجتمع واستثمارها للإنسان واستدامة المعرفة.



كما تعد هذه الفعاليات ضمن متطلبات معايير الجائزة لفئة المدرسة المتميزة في موسم المبادرة وتهدف تلك الفعاليات إلى تعزيز دور القراءة بالمجتمع والتشجيع لها.