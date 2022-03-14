عبدالعزيز الفضلي



أبدى رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي اسفه الشديد لعدم وجود حل لمشكلة العمالة التي تعاني منها المدارس بمراحلها المختلفة.



وقال الهولي في تصريح صحافي انه من المؤسف حقا ان قضية العمالة لم تجد وزارة التربية الحل المناسب لها في الفترة التي سبقت بدء العام الدراسي الحالي وحتى يومنا هذا، مشيرا الى انه دفع ضريبتها بمرارة أهل الميدان من إدارات مدرسية ومعلمين ومعلمات، وها هي تتفاقم حاليا الآن بشكل أكبر دون وجود أي مؤشرات إيجابية لحلها.



ودعا الهولي وزارة التربية لأن تتحمل مسؤوليتها وأن تعيد النظر في خططها لتتوافق مع الواقع الحالي وأن تسرع في حسم موضوع العمالة وتأمين المناخ المناسب لأهل الميدان، إلى جانب سرعة البت في قضية إلغاء المسحة الأسبوعية أسوة بما هو معمول به من قبل جميع وزارات الدولة، مشيرا الى اننا سبق أن أكدنا في بياننا الصادر في بداية الفصل الدراسي الثاني على ضرورة الاستعجال بحل هذه المشاكل وتهيئة المناخ المناسب للعملية التعليمية.